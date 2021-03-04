В «Астон Мартин» провели съёмочный день и показали первые живые фото болида
Вчера, 3 марта, команда Формулы-1 «Астон Мартин» провела презентацию болида, а уже сегодня, 4 марта, состоялся и съёмочный день. Себастьян Феттель и Лэнс Стролл провели обкатку машины на трассе «Сильверстоун», проехав 100 километров.
Вместе с этим пресс-служба команды на странице в «Твиттере» выложила и свежие фото. Это были первые снимки живого болида «Астон Мартин» образца 2021 года.
Соответствующий пост доступен на странице команды в социальной сети.
Напомним, ещё в минувшем сезоне команда носила название «Рейсинг Пойнт». С 2021 года она получила статус заводской и ставит перед собой амбициозные задачи. На презентации болида декларировалась задача, согласно которой «Астон Мартин» намерен бороться за титул через 3-5 лет.
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