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Феттель назвал Стролла «недооценённым» и выразил готовность помочь ему

Феттель назвал Стролла «недооценённым» и выразил готовность помочь ему
Авто / Формула-1 0

Новобранец «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель считает, что его напарник по команде Лэнс Стролл недооценён. По его словам, у канадского гонщика безусловно есть талант.

«Он немного недооценён. В наши дни людей начинают осуждать очень быстро. Поначалу я тоже с этим сталкивался.

На мой взгляд, в минувшем году Стролл добился огромного прогресса. У него определённо есть потенциал. Если я смогу помочь ему чувствовать себя более комфортно, сделаю это. Если у меня есть знания, которые могу ему передать, буду последним человеком, который это скроет. Это не в моих правилах и не укладывается в мою философию", — приводит слова немецкого пилота GrandPX.news.

Напомним, владельцем «Астон Мартин» является отец Лэнса Стролла — Лоуренс Стролл.

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