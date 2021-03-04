Феттель назвал Стролла «недооценённым» и выразил готовность помочь ему

Новобранец «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель считает, что его напарник по команде Лэнс Стролл недооценён. По его словам, у канадского гонщика безусловно есть талант.
«Он немного недооценён. В наши дни людей начинают осуждать очень быстро. Поначалу я тоже с этим сталкивался.
На мой взгляд, в минувшем году Стролл добился огромного прогресса. У него определённо есть потенциал. Если я смогу помочь ему чувствовать себя более комфортно, сделаю это. Если у меня есть знания, которые могу ему передать, буду последним человеком, который это скроет. Это не в моих правилах и не укладывается в мою философию", — приводит слова немецкого пилота GrandPX.news.
Напомним, владельцем «Астон Мартин» является отец Лэнса Стролла — Лоуренс Стролл.
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