Мик Шумахер: счастлив носить свою фамилию. Это не давит, а мотивирует

Чемпион Формулы-2 сезона-2020, новобранец Ф-1, пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что статус его известной фамилии никогда на него не давил.

«Я никогда не говорил, что это давит на меня. Не думаю, что когда-либо скажу нечто подобное. Очень счастлив носить такую фамилию, рад вернуть её в Формулу-1. Очень горд этим. Фамилия придаёт мне импульс. Это мотивирует ежедневно работать так сильно, как только я могу», — приводит слова немца Crash.

Мик Шумахер — является воспитанником Академии «Феррари». Его напарником в «Хаасе» станет ещё один новобранец Формулы-2 Никита Мазепин.

Напомним, что отец Мика — Михаэль Шумахер, является одним из величайших гонщиков в истории. До недавних пор он был единственным в истории семикратным чемпионом мира.