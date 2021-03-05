Мик Шумахер: счастлив носить свою фамилию. Это не давит, а мотивирует
Чемпион Формулы-2 сезона-2020, новобранец Ф-1, пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что статус его известной фамилии никогда на него не давил.
«Я никогда не говорил, что это давит на меня. Не думаю, что когда-либо скажу нечто подобное. Очень счастлив носить такую фамилию, рад вернуть её в Формулу-1. Очень горд этим. Фамилия придаёт мне импульс. Это мотивирует ежедневно работать так сильно, как только я могу», — приводит слова немца Crash.
Мик Шумахер — является воспитанником Академии «Феррари». Его напарником в «Хаасе» станет ещё один новобранец Формулы-2 Никита Мазепин.
Напомним, что отец Мика — Михаэль Шумахер, является одним из величайших гонщиков в истории. До недавних пор он был единственным в истории семикратным чемпионом мира.
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