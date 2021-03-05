Вольф: «Ред Булл» обладает примерно такими же ресурсами, как и «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от нового сезона. Вольф назвал главного конкурента немецкой команды.

«Ред Булл» обладает примерно такими же ресурсами, как и мы. Это очень амбициозная команда, Макс Ферстаппен — молодой пилот, который пытается повторить путь Льюиса Хэмилтона. Серхио Перес — гонщик, который может регулярно набирать очки для команды в Кубке конструкторов.

Важны не только победы, но и подиумы. Больше нельзя ошибаться, иначе быстро окажешься шестым или седьмым в Кубке конструкторов», — цитирует Вольфа GPBlog со ссылкой на Sky Sports.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал «Мерседес» явным фаворитом. Так Марко ответил на слова Вольфа, который предположил, что по ходу сезона «Ред Булл» и «Астон Вилла» могут лидировать в Кубке конструкторов.