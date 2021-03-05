ВАДА изучает ливрею болида «Хааса» с цветами российского флага

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в курсе ситуации с новой ливреей болида «Хаас». Агентство изучает новую ливрею, которая выполнена в цветах российского флага.

«ВАДА в курсе этого вопроса и изучает его с соответствующими властями», – цитирует представителя ВАДА formula1news.co.uk.

Дело в том, что до конца 2022 года российским спортсменам запрещено использовать национальную символику из-за отстранения России от соревнований. Санкции по отношению к российскому спорту были применены из-за многочисленных допинговых нарушений.

Ранее в ФИА и «Хаасе» назвали ливрею болида легальной. Но теперь на предмет соответствия правилам её проверит и ВАДА.

Ранее стало известно, что российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.