ВАДА изучает ливрею болида «Хааса» с цветами российского флага

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в курсе ситуации с новой ливреей болида «Хаас». Агентство изучает новую ливрею, которая выполнена в цветах российского флага.
«ВАДА в курсе этого вопроса и изучает его с соответствующими властями», – цитирует представителя ВАДА formula1news.co.uk.
Дело в том, что до конца 2022 года российским спортсменам запрещено использовать национальную символику из-за отстранения России от соревнований. Санкции по отношению к российскому спорту были применены из-за многочисленных допинговых нарушений.
Ранее в ФИА и «Хаасе» назвали ливрею болида легальной. Но теперь на предмет соответствия правилам её проверит и ВАДА.
Ранее стало известно, что российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.
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