Формула-1 подтвердила проведение Гран-при Португалии в 2021 году

Пресс-служба Формулы-1 подтвердила, что в новом сезоне один из этапов чемпионата мира состоится в Португалии. Этап пройдёт в Портимане с 30 апреля по 2 мая. В календарь чемпионата войдут 23 этапа.

Ранее появились слухи о возможной отмене этапа в Португалии из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом. Но в итоге было принято решение о проведении гонки.

В прошлом сезоне Портиман принял этап в октябре. Тогда победителем гонки стал британец Льюис Хэмилтон, второе место занял его напарник Валттери Боттас, а тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен.

Пока неизвестно, пустят ли на Гран-при Португалии зрителей. Пресс-служба Формулы-1 сообщила, что решение о допуске фанатов должно быть принято в ближайшие недели.

«Мы с радостью сообщает, что Формула-1 вновь проведёт Гран-при в Портимане. В прошлом сезоне этап получился очень успешным. Мы благодарим промоутера и власти Португалии за проделанную работу», — сказал глава Формулы-1 Стефано Доменикали.