Феттель объяснил, почему продал суперкары «Феррари»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель опроверг слухи, согласно которым он решил продать свою коллекцию автомобилей «Феррари» из-за ухода из итальянской команды.
«Причина продажи автомобилей была лишь в том, что я хотел освободить место. У меня очень насыщенная и загруженная жизнь. Поэтому у меня нет времен, чтобы сесть за руль и просто наслаждаться вождением. Нет никакого секрета.
Конечно, я недоволен тем, как сложился прошлый сезон. Но я принял произошедшее и перешагнул через это. У меня нет никаких сожалений. Я вполне мирно живу с этим.
Нет никакого секрета, что в последние годы надо было находиться в «Мерседесе», чтобы бороться за титул. Но Формула-1 меняется. Возможно, разрыв между командами сократится. Я надеюсь на это», — цитирует Феттеля GrandPX.
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