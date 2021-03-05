Источник: Хэмилтон прекратил сотрудничать со своим менеджером

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в сезоне-2021 не будет сотрудничать с менеджером Марком Хайнсом, утверждает Daily Mail. Хайнс представлял интересы Хэмилтона на протяжении почти семи лет. Менеджер является главой компании Project 44.

Источник утверждает, что инициатором прекращения сотрудничества выступил Хайнс. Он практически не участвовал в недавних переговорах британского пилота и «Мерседеса» по поводу нового контракта.

При этом утверждается, что Хайнс покинул компанию, чтобы начать собственное дело. По данным издания, у Хэмилтона и Хайнса сохранились дружеские отношения. Они знакомы с юности. Льюис пожелал своему менеджеру успехов на новом поприще. Пока неизвестно, чем именно теперь займётся Марк.