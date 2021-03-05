«Уильямс» отменил презентацию нового болида в приложении из-за его взлома

Команда «Уильямс» обнародовала сообщение в связи с опубликованными накануне изображениями нового болида.
«Уильямс» планировал представить новый болид команды FW43B в нашем приложении дополненной реальности сегодня, 5 марта. Но, к сожалению, приложение было взломано перед запуском. Из-за этого нам пришлось отменить презентацию. Мы удалили приложение из App Store и Google Play.
Мы хотели поделиться этим опытом с нашими болельщиками, особенно в это сложное время. Нам хотелось напрямую взаимодействовать с фанатами, но, к сожалению, это теперь невозможно. Мы приносим извинения.
В то же время сегодня будут доступны рендерные изображения болида, интервью руководителя команды Саймона Робертса, а также пилотов Джорджа Расселла и Николаса Латифи», — говорится в сообщении.
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