«Хаас» отказался использовать жетоны для развития машины в 2021 году

«Хаас» не использовал жетоны для развития болида на 2021 год. Команда решила сосредоточиться на подготовке машины к сезону 2022 года. Командам в новом сезоне предоставлено по два жетона, которые можно использовать для глобальных изменений в выбранных ими областях машины. Скорее всего, «Хаас» будет единственной командой, которая не использует эту возможность.

«Мы не использовали жетоны в этом году. Я бы сказал, что этот сезон будет переходным, а не замороженным. Мы так поступили, учитывая наши планы. Полагаем, что, если бы мы потратили много времени, денег и жетонов, это было бы бессмысленно. В любом случае мы бы начали работу поздно, да и машина у нас была не лучшей. Учитывая все эти факторы, не было смысла инвестировать в краткосрочные цели. Гораздо важнее думать о средних и долгосрочных перспективах, вступлении в силу новых правил в 2022 году.

Я бы не называл сезон замороженным для нас. Ведь мы всегда пытаемся показать лучшие результаты. Никогда не скажем, что для нас нормально быть последними. Нет, мы не хотим быть худшими, мы приложим все усилия. Но переходный период переносит нас в 2022 год», — цитирует руководителя команды Гюнтера Штайнера FormulaSpy.