Команда «Уильямс» представила болид на сезон-2021. Машина получила новую ливрею. Цвета британской конюшни в новом чемпионате будут небесно-голубого и белого цвета. При этом в белый цвет окрашена только носовая часть.
Соответствующие фото доступны в «твиттере» команды.
Напомним, команда «Уильямс» готовила более нестандартную презентацию, в том числе с использованием онлайн-приложений. Но после того, как в Сети произошла утечка фотографий новой машины, в Гроуве приняли решение провести всё в более стандартной форме.
Сезон-2021 станет для «Уильямса» знаковым. Это будет первый полноценный год, который команда проведёт без членов семьи Уильямс. Напомним, последние сезоны для Гроува были по-настоящему провальными. Команда за последние два сезона набрала лишь одно очко. При этом три сезона кряду она заканчивала чемпионат последней в Кубке конструкторов.
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