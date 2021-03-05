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Команда «Уильямс» представила болид на сезон-2021

Команда «Уильямс» представила болид на сезон-2021
Авто / Формула-1 0
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Команда «Уильямс» представила болид на сезон-2021. Машина получила новую ливрею. Цвета британской конюшни в новом чемпионате будут небесно-голубого и белого цвета. При этом в белый цвет окрашена только носовая часть.

Соответствующие фото доступны в «твиттере» команды.

Напомним, команда «Уильямс» готовила более нестандартную презентацию, в том числе с использованием онлайн-приложений. Но после того, как в Сети произошла утечка фотографий новой машины, в Гроуве приняли решение провести всё в более стандартной форме.

Сезон-2021 станет для «Уильямса» знаковым. Это будет первый полноценный год, который команда проведёт без членов семьи Уильямс. Напомним, последние сезоны для Гроува были по-настоящему провальными. Команда за последние два сезона набрала лишь одно очко. При этом три сезона кряду она заканчивала чемпионат последней в Кубке конструкторов.

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Легендарная команда действительно получила новую ливрею, но не нашла спонсоров.
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