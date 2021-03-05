Капито верит, что «Уильямс» сможет вернуться в число лидеров Формулы-1

Исполнительный директор «Уильямса» Йост Капито верит, что со временем ему удастся вернуть легендарную команду в лидеры Формулы-1.



«Мы разрабатываем стратегию с долго-, средне- и краткосрочными задачами, а не говорим, что в 2022-м хотим выиграть или нам нужно выиграть. У нас будут реалистичные, но напряжённые задачи. Если мы сможем двигаться шаг за шагом и прибавлять в технологиях, то мы верим, что можем вернуться на верх решётки с нашим стратегическим подходом.



Сегодня мой первый день работы, собрался весь менеджмент. Я хотел, чтобы каждый был вовлечён. Не чтобы я один говорил, каков наш долгосрочный план. Я никогда так не работаю. Мы должны создать команду, работать как команда, определять задачи.



У нас есть нужные люди, в команде фантастические таланты. Тут отличное сочетание как опытных сотрудников, работающих на «Уильямс» 30 лет, так и молодых талантов из университетов и других команд. У нас отличное сочетание, чтобы двигаться вперёд. Нужно просто всё это разжечь. Без сомнений, мы можем это сделать. Уверен в наших ресурсах — теперь, с поддержкой Dorilton. Иначе бы я здесь не сидел», — приводит слова Капито официальный сайт Формулы-1.

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