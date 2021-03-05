Представлен сейфти-кар «Астон Мартин»

В ноябре 2020 года стало известно, что в новом сезоне в Формуле-1 будут представлены две машины сейфти-кар. К «Мерседесу» в этой роли присоединится «Астон Мартин».

Теперь же машина «Астон Мартин» представлена официально. Aston Martin Vantage окрашен в тёмно-зелёный цвет, как и болид британской команды. Мощность двигателя 528 лошадиных сил. Кроме того, в Формуле-1 появится и машина скорой помощи «Астон Мартин».

Соответствующие фотографии доступны на странице Estagiário da F1 в социальной сети «Твиттер».

Уже сейчас известно, что «Мерседес» отработает на 11 этапах следующего сезона, а «Астон Мартин» — на 12. «Астон Мартин» будет самостоятельно выбирать этапы, на которых будет заменять «Мерседес».



