Грожан во время аварии на Гран-при Бахрейна перенёс 67g перегрузку

ФИА завершила расследование драматического эпизода, который случился на первом круге Гран-при Бахрейна Формулы-1 2020 года.
Напомним, пилот «Хааса» Ромен Грожан, едва не спровоцировав столкновение с гонщиком «Альфа Таури» Даниилом Квятом, потерял управление и врезался в барьер. Его болид фактически взорвался и загорелся за считанные секунды. Француз сумел выбраться из машины самостоятельно, но получил ожоги рук и ног. Больше всего пострадали кисти рук.
Согласно данным отчёта о расследовании, Грожан потерял контроль над болидом на выходе из третьего поворота, когда развил скорость до 241 км/ч. В итоге болид Ромена врезался в стальной барьер безопасности на скорости 192 км/ч. Максимальная перегрузка составила 67g.
В отчёте также описываются действия Грожана и медиков. Усилия врачей и спасателей и их оперативность оценены высоко. Глава ФИА Жан Тодт подчеркнул, что изучение аварии Грожана поможет в будущем ещё больше повысить уровень безопасности пилотов.
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