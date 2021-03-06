Эксперт: Хэмилтон больше не нужен «Мерседесу»

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мыслями о семикратном чемпион мира Льюисе Хэмилтоне и его команде «Мерседесе». По словам нидерландца, стороны уже не очень заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.

«Хэмилтон — настоящий пилот, но его ждёт самый тяжёлый сезон в карьере. Могу только представить, как он будет чувствовать себя после завоевания восьмого титула в самом длинном сезоне Формулы-1.

Не знаю, какой смысл ему будет продолжать после того, как побьёт все рекорды. Переговоры между ним и «Мерседесом» прошли сложно уже в нынешнем году. Можно понять, что обе стороны не были достаточно вовлечены. «Мерседесу» больше не нужен Хэмилтон. Для него там нет будущего, его единственная мотивация пополнить банковский счёт. За спиной Льюиса уже есть Джордж Расселл", — приводит слова Коронеля The Judge 13.



