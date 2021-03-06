Штайнер — о пилотаже Мазепина: уже привык ходить к стюардам вместе с пилотами

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об агрессивном стиле пилотажа новобранца команды Никиты Мазепина. По словам функционера, за годы работы с предыдущими пилотами он привык разбираться со стюардами. Вместе с тем Штайнер отметил, что Мазепин стал более ответственным.

«Я уже привык ходить к стюардам вместе со своими пилотами. Так было и с Кевином Магнуссеном, когда он только появился в команде. Он всегда был кем-то вроде плохого парня. Но с каждым годом он становился всё лучше, а в 2020 году получил только два штрафных балла.

Мазепин уже получал штрафы, но он стал опытнее. Он повзрослел и понимает ответственность, которую несёт перед всей командой», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.