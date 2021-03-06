В «Альпин» назвали Алонсо «требовательным»

Руководитель «Альпин» Давиде Бривио не считает, что у новобранца команды, двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо слишком сложный характер. Вместе с тем функционер признал, что испанец достаточно требователен.
«Не думаю, что у Алонсо сложный характер. Он вполне нормальный парень, просто очень мотивированный. Он готов работать, чтобы собрать всё воедино и выжать из болида максимум. Он возвращается не для того, чтобы просто пилотировать машину, он возвращается, чтобы добиться высоких результатов и получить от этого удовольствие. Да, Фернандо достаточно требователен, но мне это нравится. Нам нужен тип пилота, который стремиться собрать всё воедино и показать максимальный результат.
Так что я приветствую такой подход. Конечно, мы будем работать вместе, чтобы максимально использовать его умения и потенциал", — приводит слова Бривио PlanetF1.
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