Мазепин — о своём стиле пилотирования: потратил много времени на изучение правил

Пилот «Хааса» Никита Мазепин признался, что потратил много времени на изучение правил, дабы избежать штрафов в Формуле-1.

«Я потратил много времени на изучение правил, а также на то, чтобы понять их. Когда-то один из величайших гонщиков в истории Айртон Сенна сказал, что пилот перестаёт быть пилотом, если не атакует, когда видит, что перед ним открывается такая возможность. Это выражение применимо к каждому. Выезжая на трассу, нужно быть готовым к тому, чтобы пользоваться каждой возможностью. Потому что если ей не воспользуешься ты, это сделает кто-то другой.

Конечно, иногда пилоты переходят черту, но дальше решение принимают стюарды. У всех своя работа, я не стюард. Но я уважаю их мнение. Как бы то ни было, не вижу ситуаций, при которых нарушал бы правила. Всё дело в том, что подходы к пилотированию сильно разнятся, когда ты борешься за титул и когда замыкаешь пелотон», — приводит слова Мазепина Motorsport-Total.