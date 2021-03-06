Мазепин — о своём стиле пилотирования: потратил много времени на изучение правил

Пилот «Хааса» Никита Мазепин признался, что потратил много времени на изучение правил, дабы избежать штрафов в Формуле-1.
«Я потратил много времени на изучение правил, а также на то, чтобы понять их. Когда-то один из величайших гонщиков в истории Айртон Сенна сказал, что пилот перестаёт быть пилотом, если не атакует, когда видит, что перед ним открывается такая возможность. Это выражение применимо к каждому. Выезжая на трассу, нужно быть готовым к тому, чтобы пользоваться каждой возможностью. Потому что если ей не воспользуешься ты, это сделает кто-то другой.
Конечно, иногда пилоты переходят черту, но дальше решение принимают стюарды. У всех своя работа, я не стюард. Но я уважаю их мнение. Как бы то ни было, не вижу ситуаций, при которых нарушал бы правила. Всё дело в том, что подходы к пилотированию сильно разнятся, когда ты борешься за титул и когда замыкаешь пелотон», — приводит слова Мазепина Motorsport-Total.
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