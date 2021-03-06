В Prema показали новый болид Шварцмана, у него первый номер

Пресс-служба команды Формулы-2 Prema Racing показала новый болид своего пилота, члена гоночной Академии «Феррари» и воспитанника SMP Racing Роберта Шварцмана. Ливрея получила бело-сине-красные цвета. На системе защиты «гало» можно увидеть российский флаг и фамилию гонщика. Машина получила первый номер. Кроме традиционных для машин Шварцмана логотипов SMP Racing, обращает на себя внимание и появление лого G-Drive.

Соответствующее фото доступно на странице Prema Racing в «Инстаграме».

Напомним, в минувшем сезоне Шварцман одержал в Формуле-2 несколько побед. В первой части чемпионата он лидировал в общем зачёте, но затем сдал позиции, завершив сезон на четвёртом месте. В 2021 году он считается одним из главных претендентов на титул.