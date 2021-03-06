Тото Вольф: результаты в Формуле-1 завязаны не только на деньгах

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался насчёт введения потолка расходов команд.



«Результаты в Формуле-1 завязаны не только на деньгах. У команды может быть самый большой бюджет, но при этом она не будет выступать на должном уровне, этому было много примеров в прошлом. За последние 10-15 лет расходы стали больше, а бизнес потерял стабильность. Адаптация к более эффективному методу ведения работы может стать болезненной, но нам нравится этот вызов. Думаю, нам под силу многое выжать из ограниченных ресурсов.



Мы каждый год ищем ответ на вопрос, как найти баланс между развитием болида этого сезона и разработкой машины на следующий год. В сезоне-2022 проблема становится масштабнее из-за серьёзных перемен. Некоторые команды рано переключатся на 2022 год, другие смогут претендовать на титул в этом сезоне и вложат в чемпионат всю энергию. Найти баланс важно, это мы обсуждаем каждую неделю», — приводит слова Тото Вольфа нидерландское издание Motorsport.