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Феттель считает, что статус клиентов «Мерседеса» не помешает «Астон Мартин» выигрывать

Феттель считает, что статус клиентов «Мерседеса» не помешает «Астон Мартин» выигрывать
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не считает, что статус клиентов «Мерседеса» может не позволить британской команде в теории выиграть титул, опередив заводскую команду немецкого концерна.

«Я не беспокоюсь. Думаю, что эти страхи — старая школа. В прошлом, вероятно, это было верно, но это прошлое в некоторых случаях остаётся настоящим, а в некоторых — является далёкими временами. Думаю, что с кем-то, вроде „Мерседеса“ можно быть уверенными, что к вам будут справедливо относиться, и, если вы будете быстрее, то вам будет позволено победить их.

Думаю, что образ мышления о клиентах устарел. Я понимаю, откуда это идёт, но я не беспокоюсь Думаю, если мы будем слишком близки к „Мерседесу“, то это уже будет отличным достижением, так что это последнее, о чём я буду беспокоиться», — приводит слова Феттеля Racingnews365.

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