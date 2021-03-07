Феттель считает, что статус клиентов «Мерседеса» не помешает «Астон Мартин» выигрывать

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не считает, что статус клиентов «Мерседеса» может не позволить британской команде в теории выиграть титул, опередив заводскую команду немецкого концерна.



«Я не беспокоюсь. Думаю, что эти страхи — старая школа. В прошлом, вероятно, это было верно, но это прошлое в некоторых случаях остаётся настоящим, а в некоторых — является далёкими временами. Думаю, что с кем-то, вроде „Мерседеса“ можно быть уверенными, что к вам будут справедливо относиться, и, если вы будете быстрее, то вам будет позволено победить их.



Думаю, что образ мышления о клиентах устарел. Я понимаю, откуда это идёт, но я не беспокоюсь Думаю, если мы будем слишком близки к „Мерседесу“, то это уже будет отличным достижением, так что это последнее, о чём я буду беспокоиться», — приводит слова Феттеля Racingnews365.