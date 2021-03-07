Феттель считает, что статус клиентов «Мерседеса» не помешает «Астон Мартин» выигрывать

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не считает, что статус клиентов «Мерседеса» может не позволить британской команде в теории выиграть титул, опередив заводскую команду немецкого концерна.
«Я не беспокоюсь. Думаю, что эти страхи — старая школа. В прошлом, вероятно, это было верно, но это прошлое в некоторых случаях остаётся настоящим, а в некоторых — является далёкими временами. Думаю, что с кем-то, вроде „Мерседеса“ можно быть уверенными, что к вам будут справедливо относиться, и, если вы будете быстрее, то вам будет позволено победить их.
Думаю, что образ мышления о клиентах устарел. Я понимаю, откуда это идёт, но я не беспокоюсь Думаю, если мы будем слишком близки к „Мерседесу“, то это уже будет отличным достижением, так что это последнее, о чём я буду беспокоиться», — приводит слова Феттеля Racingnews365.
- 7 марта 2021
-
00:59
- 6 марта 2021
-
22:51
-
21:11
-
19:54
-
18:52
-
17:40
-
16:52
-
16:43
-
15:20
-
13:39
-
12:56
-
11:57
-
10:43
-
09:53
- 5 марта 2021
-
23:46
-
22:47
-
21:55
-
20:54
-
19:30
-
18:33
-
18:31
-
18:07
-
17:04
-
16:38
-
16:29
-
16:04
-
13:52
-
12:22
-
11:47
-
10:47
-
09:20
-
00:51
- 4 марта 2021
-
23:41
-
22:57
-
22:09