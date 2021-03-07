Сейвуд: русские заслуживают наказания, но их гимн — лучший в мире

Британский журналист Джо Сейвуд признался, что ему будет не хватать российского гимна на официальных соревнованиях.



«Гимн России также запрещён, если российский спортсмен выиграет гонку (а вероятность этого в Формуле-1 не так велика), то должна звучать альтернативная мелодия (»Лебединое озеро» или что-то в этом роде), а над пилотом будет поднят белый флаг. Пожалуй, гимн — единственное, чего мне будет не хватать. Российский национальный гимн с отрывом занимает первое место в мире, пусть русские и заслуживают наказания. Возможно, они могут включить Hen Wlad Fy Nhadau, чтобы порадовать меня, если Никита Мазепин чудом выиграет гонку. Почему? Потому что валлийский гимн — единственный, который способен подобраться к русскому. И оба они оставляют тягучий британский гимн далеко позади», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.