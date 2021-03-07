Расселл: не сомневаюсь, что в 2021 году Хэмилтон завоюет восьмой титул

Воспитанник молодёжной программы «Мерседес», пилот «Уильямса» Джордж Расселл, не сомневается, что семикратный чемпион мира, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтона в 2021 году снова станет чемпионом мира.

«Я думаю, что с вопросом чемпионства всё предельно ясно. Не сомневаюсь, что в 2021 году Хэмилтон завоюет титул. С учётом того, какую прекрасную работу он проделывал в последние годы, и принимая во внимание то, что регламент не изменится, у него прекрасная ситуация», — приводит слова британца Daily Express.

Напомним, Льюис Хэмилтон выигрывал титул последние четыре сезона Формулы-1. В минувшие два года он это делал в доминирующем стиле, практически не испытывая конкуренции со стороны соперников. В 2020 году британец догнал по количеству титулов легендарного Михаэля Шумахера.