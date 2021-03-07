Окон: посмотрим, станет ли Алонсо для меня большим вызовом, чем Риккардо

Пилот «Альпин» Эстебан Окон уже в предвкушении совместной работы с новым напарником по команде, двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо. В частности французу интересно, будет ли ему сложнее соперничать с Алонсо, чем с бывшим напарником Даниэлем Риккардо.

«Посмотрим, станет ли Алонсо для меня большим вызовом, чем Риккардо. Определённо можно сказать одно — выступать вместе с Алонсо будет интересно, так как он двукратный чемпион мира и у него богатый опыт. Уверен, что он будет в прекрасной форме с первой же гонки.

У меня с ним всегда были хорошие отношения. Очень уважаю его. Выступление вместе с ним доставит удовольствие, так как он быстрый, но чистый пилот. С нетерпением жду совместной работы. Пока сотрудничество складывается здорово, надеюсь, всё будет продолжаться в том же духе», — приводит слова Окона Marca.