Немецкое издание Motorsport-Total считает, что новая ливрея команды «Хаас», получившая цвета российского флага, может привлечь внимание Президента России Владимира Путина. По мнению немецких журналистов, во времена, «когда российский спорт унижен и не может быть представлен собственным флагом», ливрея «Хааса» должна понравиться главе государства.
Это в свою очередь, по версии Motorsport-Total, может в дальнейшем облегчить поиск Дмитрию Мазепину партнёров для полного выкупа команды, что поспособствует фактически её превращению в российскую.
Напомним, Дмитрий Мазепин является главой совета директоров предприятия «Уралкалий», которое стало титульным спонсором «Хааса» в 2021 году. Сын бизнесмена, Никита Мазепин, стал боевым пилотом американской команды.
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