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Расселл: не думаю, что «Уильямс» будет последним в 2022 году. Вижу яркое будущее команды

Расселл: не думаю, что «Уильямс» будет последним в 2022 году. Вижу яркое будущее команды
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мыслями о перспективах своей команды. По словам британца, в ближайшие пару лет от неё стоит ожидать существенного прогресса.

«Я уже вижу изменения, которые происходят в команде после инвестиций. Последние сезоны „Уильяс“ занимал последнее место в чемпионате, но не думаю, что в 2022 году ситуация повторится. Вижу яркое будущее.

С 2022 года каждая команда получит огромную возможность. С теми парнями которые есть у нас, с теми инвестициями, с такими людьми как Йост Капито и с учётом партнёрства с «Мерседесом», всё выглядит многообещающе", — приводит слова Расселла Motorsportweek.

Напомним, в минувшем сезоне команда «Уильямс» не сумела набрать ни одного очка.

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