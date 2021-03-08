Формула-1 представила машины безопасности
Пресс-служба Формулы-1 представила машины безопасности, которые будут использоваться в новом сезоне. Формула-1 подписала контракт с «Астон Мартином» и «Мерседесом», они будут поставлять машины безопасности и медицинские машины.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Формулы-1.
Производители будут по очереди предоставлять машины безопасности на этапы Формулы-1 в новом сезоне. «Астон Мартин» предложит Vantage и DBX в ливрее своей команды. «Мерседес», являющийся эксклюзивным поставщиком Формулы-1 с 1996 года, продолжит использовать для этих целей модели AMG GT R и AMG C 63 S Estate. Теперь они будут поставляться в красной ливрее.
Новый сезон Формулы-1 стартует в последний уик-энд марта. Первый этап пройдёт в Бахрейне.
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