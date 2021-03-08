Ларсон выиграл этап NASCAR в Вегасе

Пилот команды Rick Hendrick Кайл Ларсон стал победителем четвёртого этапа гоночной серии NASCAR, проходившего в Лас-Вегасе (США). Ларсон лидировал на протяжении 103 кругов из 267. Это седьмая победа в карьере Ларсона в NASCAR. Примечательно, что в нынешнем сезоне все четыре этапа выиграли четыре разных гонщика.
Второе место занял Брэд Кезеловски, а третье — Кайл Буш.
Неудачно сложилась гонка для действующего чемпиона серии Чейза Эллиотта. Его машина на 170-м круге при выходе из поворота врезалась в другой автомобиль. На пит-стопе механики сумели восстановить машину Эллиотта, но он финишировал лишь 13-м.
В общем зачёте лидирует Дэнни Хэмлин, он набрал 187 очков. Кезеловски занимает второе место (149), а тройку лучших замыкает Ларсон (147).
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
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