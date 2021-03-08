Организаторы Гран-при Нидерландов рассчитывают, что этап посетят 105 тыс. зрителей

Директор автодрома «Зандворт» в Нидерландах Роберт ван Овердейк рассказал, что организаторы рассчитывают на допуск зрителей на Гран-при Формулы-1. Первый Гран-при Нидерландов с 1985 года должен был пройти ещё в прошлом сезоне, но тогда организаторы решили отказаться от гонки из-за того, что на неё нельзя было пускать зрителей. В нынешнем сезоне этап Формулы-1 будет проходить в Нидерландах в начале сентября.

«В прошлом сезоне действительно было тяжело. Нам пришлось принять определённые меры. Но нынешний календарь даёт нам надежду.

Мы готовимся к тому, что наш этап смогут посетить 105 тыс. человек. Столько зрителей может приходить каждый день. Пока мы не знаем, сколько болельщиков допустят, но нам надо быть готовыми к аншлагу. Гран-при в любом случае состоится», — цитирует ван Овердейка Ziggo Sport.