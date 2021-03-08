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Шварцман приступил к тестам в Формуле-2. Видео

Шварцман приступил к тестам в Формуле-2. Видео
Авто / Младшие серии 0

Российский пилот Роберт Шварцман приступил к тестам в Формуле-2. В новом сезоне он будет выступать за команду Prema Racing.

«Привет, Роберт Шварцман! Эта ливрея команды Prema выглядит здорово», — говорится в «твиттере» Формулы-2.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Формулы-2.

Ливрея получила бело-сине-красные цвета. На системе защиты «гало» можно увидеть российский флаг и фамилию гонщика. Машина получила первый номер. Кроме традиционных для машин Шварцмана логотипов SMP Racing, обращает на себя внимание и появление лого G-Drive.

Напомним, в минувшем сезоне Шварцман одержал в Формуле-2 несколько побед. В первой части чемпионата он лидировал в общем зачёте, но затем сдал позиции, завершив сезон на четвёртом месте. В 2021 году он считается одним из главных претендентов на титул.

В Prema показали новый болид Шварцмана, у него первый номер
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