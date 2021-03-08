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«Хаас» представил расписание предсезонных тестов в Бахрейне

«Хаас» представил расписание предсезонных тестов в Бахрейне
Авто / Формула-1 0

«Хаас» опубликовал расписание предсезонных тестов, которые стартуют в Бахрейне. Первый день тестов будет проходить 12 марта.

Во время утренней сессии 12 марта за рулём болида окажется немецкий пилот Мик Шумахер. Россиянин Никита Мазепин сменит его за рулём во второй части дня.

Далее пилоты продолжат работать по полдня 13 и 14 марта.

Расписание предсезонных тестов «Хааса» в Бахрейне:

12 марта, пятница. Утро — Шумахер, день — Мазепин;
13 марта, суббота. Утро — Мазепин, день — Шумахер
14 марта, воскресенье. Утро — Шумахер, день — Мазепин.

В новом сезоне ливрея «Хааса» будет окрашена в цвета российского флага. Титульным спонсором команды будет компания «Уралкалий». При этом Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.

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