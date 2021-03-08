Формула-1 глобально обновила сервис F1 TV, анонсировав серьёзные улучшения

Пресс-служба Формулы-1 объявила о серьёзных доработках медиасервиса F1 TV. Организаторы обещают, что в новом сезоне трансляции будут более качественными.

Список доработок выглядит следующим образом:

— Улучшенный показ. Новая версия позволит смотреть видео с показателями 1080p и 50fps. Такие показатели будут доступны впервые;

— Передача картинки на ТВ. Пользователи смогут передавать картинку на телевизор с мобильных устройств, используя Chromecast и AirPlay;

— Улучшенное управление. Теперь пользователи смогут полностью управлять трансляцией: запускать её, нажимать паузу или перематывать. Например, можно будет пересмотреть тот или иной обгон. Эти функции будут доступны во всех режимах, включая камеры, установленные на болидах;

— Улучшенный механизм переключения стримов: с пит-лейн, канал с данными, трэкер болидов, камеры на машинах.