Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту в 2021 году пройдёт в Риге

Организаторы Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту объявили, что в 2021 году мероприятие пройдёт в Риге на трассе «Бикерниеки» 12-13 июня. Промоутером соревнований впервые в истории выступит РДС — организаторы Российской Дрифт Серии.
«Для нас большая честь стать промоутерами FIA Intercontinental Drifting Cup — единственного в мире соревнования по дрифту под эгидой Международной автомобильной федерации. В этом году FIA IDC впервые пройдёт в Европе и откроет новую главу своей истории, которая станет незабываемым опытом как для пилотов, так и для болельщиков. Наш трёхлетний контракт с FIA — это только начало большого пути. Мы здесь надолго. И наша главная цель — сделать дрифт одной из самых популярных гоночных дисциплин на планете», — цитирует руководителя РДС Дмитрия Добровольского пресс-релиз мероприятия.
Интерконтинентальный кубок по дрифту впервые состоялся в 2017 году и стал первым в истории международным соревнованием по дрифту под эгидой ФИА. Первым победителем стал японец Масато Кавабата, в то время как россиянин Георгий Чивчян, выигравший в 2018 и 2019 годах, является не только действующим чемпионом, но и единственным двукратным обладателем Кубка. В 2020 году FIA IDC не состоялся.
Кубок 2021 года станет первым, который пройдёт за пределами Японии.
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