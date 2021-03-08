Валттери Боттас: если я уйду из «Мерседеса», не став чемпионом, будет очень досадно

Пилот Валттери Боттас высказался о возможном продлении контракта с «Мерседесом».
«Честно говоря, я не спешу с контрактом. Если у команды есть шанс выбрать пилотов перед большими переменами в 2022 году, для неё это хорошо. Но я стараюсь не спешить. Я просто настраиваюсь на сезон и пытаюсь достичь своих целей», — приводит слова Боттаса Autosport.
Помимо этого, Боттас сказал, что расстроится, если покинет команду, не став чемпионом: «Конечно, это будет очень досадно». Мы с Льюисом были напарниками несколько лет, и каждый год титул был моей целью. Но будет ещё обиднее, если я оглянусь и пойму, что мог где-то приложить больше усилий или справиться лучше. Не хочу, чтобы после этого сезона оставались «а что, если» — это главная цель. Если я отдам всё ради неё, то никаких сожалений не будет».
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