Жан Тодт: реверсивные стартовые решётки противоречат интересам спорта и его природе

Президент ФИА Жан Тодт выступил против введения в «Формуле-1» гонок с реверсивной стартовой решёткой.
«Почему я против реверсивных решёток? Потому что эта идея искусственная. В гоночный уик-энд вы тратите два дня, чтобы быть как можно более конкурентоспособным, чтобы иметь хорошую стартовую позицию. Так зачем же самому быстрому гонщику стартовать с конца решётки?
Это полностью противоречит интересам спорта, его природе. Так что, если мы сможем найти — а мы пытаемся — инновационный способ сделать гонки более зрелищными, мы это сделаем, но не в ущерб спорту.
Мы можем только надеяться, что в будущем бороться за чемпионство с «Мерседесом» будет не только «Феррари». Здорово видеть, что «Мерседесу» бросает вызов «Ред Булл». Если Макс Ферстаппен сможет бросить вызов Хэмилтону, нам и не придётся думать о реверсивных решётках.
Почему мы вообще о них думаем? Потому что мы пытаемся найти искусственный способ остановить доминирование, и мы можем сделать это справедливым путём, если другие команды смогут прибавить», — приводит слова Тодта PlanetF1 со ссылкой на Cambridge Union.
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