Штайнер: в «Хаасе» Мазепин и Шумахер быстро адаптировались, они полны энтузиазма

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как в команде проходит адаптация пилотов Никиты Мазепина и Мика Шумахера.

«До сих пор всё было хорошо, что приятно слышать, но работа ещё не закончена. Команде нравятся два молодых парня, они быстро адаптировались и полны энтузиазма. Очевидно, что гонщикам тоже нравится в команде. Они видят, что у нас в каком-то смысле семейная атмосфера, потому что команда довольно маленькая. Я не слышал ничего негативного. Одна из моих задач будет заключаться в том, чтобы все позитивные моменты оставались с нами в течение следующих лет», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Предсезонные тесты «Хааса» в Бахрейне пройдут с 12 по 14 марта. В новом сезоне ливрея «Хааса» будет окрашена в цвета российского флага. Титульным спонсором команды будет компания «Уралкалий». При этом Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.