Зафнауэр: «Феррари» не будет всё время шестой

Руководитель «Астон Мартина» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от нового сезона. Он признался, что команде нужно думать не только о конкуренции с лидерами, но и о борьбе с командами, находящимися в середине. В прошлом сезоне команда, которая называлась «Рейсинг Пойнт», заняла четвёртое место в Кубке конструкторов.
«Я думаю, что будет глупо, если мы не станем беспокоиться о командах, находящихся позади нас и будем думать лишь о борьбе с лидерами. Нам нужно проделать большую работу.
Борьба в середине таблицы становится более упорной и сложной. Не думаю, что «Феррари» теперь всё время будет шестой. Их будет очень сложно победить в этом году. «Макларен» обошёл нас в прошлом сезоне, опередить их будет сложно.
«Альпин» будет непростым соперником, у них теперь есть Алонсо, двукратный чемпион Формулы-1. В общем, нам будет крайне сложно выиграть борьбу в середине таблицы.
В тоже время мы хотим побороться с ребятами, которые были выше нас, приблизиться к «Мерседесу» и «Ред Булл». У нас очень большие задачи, будем упорно работать над этим», — цитирует Зафнауэра Grandprix247.
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