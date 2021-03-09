Зафнауэр: «Феррари» не будет всё время шестой

Руководитель «Астон Мартина» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от нового сезона. Он признался, что команде нужно думать не только о конкуренции с лидерами, но и о борьбе с командами, находящимися в середине. В прошлом сезоне команда, которая называлась «Рейсинг Пойнт», заняла четвёртое место в Кубке конструкторов.

«Я думаю, что будет глупо, если мы не станем беспокоиться о командах, находящихся позади нас и будем думать лишь о борьбе с лидерами. Нам нужно проделать большую работу.

Борьба в середине таблицы становится более упорной и сложной. Не думаю, что «Феррари» теперь всё время будет шестой. Их будет очень сложно победить в этом году. «Макларен» обошёл нас в прошлом сезоне, опередить их будет сложно.

«Альпин» будет непростым соперником, у них теперь есть Алонсо, двукратный чемпион Формулы-1. В общем, нам будет крайне сложно выиграть борьбу в середине таблицы.

В тоже время мы хотим побороться с ребятами, которые были выше нас, приблизиться к «Мерседесу» и «Ред Булл». У нас очень большие задачи, будем упорно работать над этим», — цитирует Зафнауэра Grandprix247.