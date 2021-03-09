Альберс посоветовал Пересу ограничиться ролью второго пилота «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Крис Альберс поделился мнением о положении мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл». Перес перешёл в команду по окончании прошлого сезона, сменив Алекса Албона. Альберс считает, что Пересу нужно занять нишу второго пилота команды. Также эксперт поддержал мексиканца, который не стал говорить о попытках опередить напарника Макса Ферстаппена.

«Это очень умно. Таким образом он снимает с себя давление. С политической точки зрения он всё сделал идеально. Если он неожиданно окажется впереди Ферстаппена, это будет великолепно. В «Ред Булл» я вижу Переса примерно в такой же роли, как Валттери Боттаса в «Мерседесе».

Невозможно ставить талантливого пилота рядом с Ферстаппеном, он будет сокрушён. Даниэль Риккардо — хороший пример этого. Поэтому нет ничего неправильного в том, чтобы настраиваться на роль второго пилота. В этом случае Перес сможет долго оставаться в «Ред Булл», — цитирует Альберса De Telegraaf.