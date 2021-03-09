Брандл: создалось впечатление, что Хэмилтон не полностью доволен контрактом с «Мерседесом»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о настроении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после заключения нового контракта с командой. По словам Брандла, Хэмилтон остался не слишком доволен результатами переговоров и условиями контракта. Ранее стало известно, что стороны подписали новый однолетний контракт.

«Мы провели с Хэмилтоном несколько съёмок, клипы будут показаны на Sky в течение сезона. Он был немного ворчлив и недоволен. Я думаю, что это связано с текущей ситуацией. У меня создалось впечатление, что он не был полностью доволен тем, как прошли переговоры с «Мерседесом», — цитирует Брандла F1i.com.

Ранее Брандл предположил, что 36-летний Хэмилтон продолжит выступать ещё в течение трёх сезонов. Мартин также отмечал, что не видит у британского пилота психологического или физического упадка.