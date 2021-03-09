«Феррари» обновит нос болида, но не станет тратить на это жетон

В новом сезоне «Феррари» будет использовать болид с обновлённым носом, сообщает Formu1a.uno. По данным источника, нос автомобиля не станет таким узким, как, к примеру, у «Мерседеса», но всё равно будет изменён.
Изменения будут касаться аэродинамических элементов носа, которые, однако, будут базироваться на прежней противоударной структуре. Для внедрения новой потребовалось бы использовать жетон на развитие, а «Феррари» уже использовала жетоны для изменения задней подвески и коробки передач.
В новом сезоне боевыми пилотами «Феррари» будут Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший. Минувший сезон итальянская команда провалила, став лишь шестой в Кубке конструкторов. По окончании сезона команду покинул Себастьян Феттель, перебравшийся «Астон Мартин».
Новый сезон в Формуле-1 стартует в последний уик-энд марта. Программу открывает Гран-при Бахрейна.
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