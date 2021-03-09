Появилось первое фото формы «Хааса». Она тоже в цветах российского флага

Визит немецкого гонщика «Хааса» Мика Шумахера на тесты Формулы-2 в Бахрейне позволил впервые увидеть фирменную экипировку американской команды Формулы-1 в сезоне-2021. Ранее «Хаас» представил полностью новую ливрею машины в цветах российского флага (формально ливрея посвящена титульному спонсору команды — российской компании «Уралкалий»), но не показывал гоночные комбинезоны гонщиков и другую экипировку.



Шумахер пришёл в гости к своей бывшей команде «Према», и пресс-служба итальянского коллектива сделала фотографию Мика в поло нового образца — там тоже использованы цвета российского флага: белая верхняя часть, узкая синяя середина и большой красный низ. При этом маленькая белая полоса между синей и красной частью полностью исключают любые возможные претензии со стороны ВАДА насчёт изображения российского флага.

Фото: https://twitter.com/PREMA_Team/