В «Альпин» не могли собрать машину из-за закрытых границ

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда. По словам представителя команды, у «Альпин» возникли сложности со сборкой новой машины из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.
Дело в том, что база «Альпин» находится в Великобритании, а силовые установки собираются в центральной части Франции. Закрытие границы между Великобританией и Францией из-за нового штамма коронавируса привело к серьёзным трудностям.
«Закрытие границ создало проблемы. Задержка поставок запчастей стала обычным делом.
Самым большим препятствием для нас стала подготовка к процедуре запуска двигателя и шейкдауну. Нашим инженерам пришлось пройти карантин, чтобы приехать на испытания. Но мы находим возможности справиться со сложностями», — цитирует Будковски RaceFans.
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