Штайнер: Мазепин отрастит волосы на груди и справится с критикой

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о скандале с российским пилотом команды Никитой Мазепиным. Он оказался в центре скандала после того как появилось видео, на котором он пристаёт в машине к девушке. Несмотря на шуточный характер ролика, многие болельщики требовали исключить россиянина из Формулы-1.

«Мы говорили о том, что пошло не так. Я не хочу разглашать детали, но самое главное, что он получил поддержку. Мазепин понимает, что поступил неправильно, он знает это. Я не должен был ему это объяснять, он сам извинился за случившееся.

Мы просто хотим двигаться дальше и превратить его в хорошего гонщика. А чтобы быть хорошим пилотом, надо ещё быть и хорошим человеком. Он стремится учиться, ведь Никита ещё очень молод.

Всегда будут люди, которым он не нравится. Никто не говорит, что он поступил правильно. Но нужно двигаться дальше, нельзя зацикливаться на произошедшем. Факт в том, что это произошло. Но теперь мы идём вперёд. Лишь так можно двигаться дальше.

Конечно, будут такие люди, которые никогда не оставят это позади, они будут искать способы, чтобы его атаковать. Но я думаю, что Мазепин отрастит волосы на груди и просто справится с критикой. Так и будет, он сильный парень», — цитирует Штайнера Racefans.