Риккардо представил вино собственного производства
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо представил собственное вино. Он наладил производство алкогольного напитка вместе с компанией St Hugo. Новое вино получило название DR3.
«Рад представить DR3, моё собственное вино, созданное вместе с легендарным производителем St Hugo. Точно не используйте его для шуи», — написал Риккардо, выложив рекламное видео напитка в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» австралийца.
В «Макларен» Риккардо перешёл из «Рено», эта команда теперь называется «Альпин». В «Макларене» Даниэль сменил испанца Карлоса Сайнса, который перешёл в «Феррари».
Новый сезон Формулы-1 начнётся в конце марта. Первый этап чемпионата состоится в Бахрейне. Там же будут проходить предсезонные тесты команд Формулы-1.
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