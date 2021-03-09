Риккардо представил вино собственного производства

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо представил собственное вино. Он наладил производство алкогольного напитка вместе с компанией St Hugo. Новое вино получило название DR3.

«Рад представить DR3, моё собственное вино, созданное вместе с легендарным производителем St Hugo. Точно не используйте его для шуи», — написал Риккардо, выложив рекламное видео напитка в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» австралийца.

В «Макларен» Риккардо перешёл из «Рено», эта команда теперь называется «Альпин». В «Макларене» Даниэль сменил испанца Карлоса Сайнса, который перешёл в «Феррари».

Новый сезон Формулы-1 начнётся в конце марта. Первый этап чемпионата состоится в Бахрейне. Там же будут проходить предсезонные тесты команд Формулы-1.