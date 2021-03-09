Марко подтвердил, что «Ред Булл» ведёт переговоры с «Порше»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что команда ведёт переговоры с концерном «Фольксваген» о возможном сотрудничестве. Немецкий производитель может выступить поставщиком «Ред Булл» под брендом «Порше». Вместе с тем Марко отметил, что о каких-либо договорённостях говорить рано.
«В прошлом мы также общались со многими компаниями. Мы ведём переговоры по поводу «Порше», но ничего ещё не решено. Дело в том, что у нас есть оборудование, которое позволяет не только поддерживать моторы, но и развивать свои собственные с 2022 года, с 2025 года силовые установки станут проще и дешевле.
Что касается сотрудничества с «Рено», «Мерседесом» или «Феррари», мы единогласно приняли решение, что такое партнёрство не будет соответствовать духу «Ред Булл», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
- 9 марта 2021
-
17:51
-
15:28
-
14:41
-
13:20
-
13:10
-
12:02
-
11:39
-
10:13
-
09:24
- 8 марта 2021
-
23:59
-
23:45
-
23:34
-
20:49
-
20:02
-
18:13
-
17:42
-
16:49
-
15:06
-
13:41
-
13:15
-
12:11
-
11:20
-
10:08
-
09:47
-
00:31
- 7 марта 2021
-
23:59
-
22:55
-
21:30
-
19:52
-
18:59
-
17:30
-
16:51
-
15:57
-
13:56
-
12:54