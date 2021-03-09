Марко подтвердил, что «Ред Булл» ведёт переговоры с «Порше»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что команда ведёт переговоры с концерном «Фольксваген» о возможном сотрудничестве. Немецкий производитель может выступить поставщиком «Ред Булл» под брендом «Порше». Вместе с тем Марко отметил, что о каких-либо договорённостях говорить рано.

«В прошлом мы также общались со многими компаниями. Мы ведём переговоры по поводу «Порше», но ничего ещё не решено. Дело в том, что у нас есть оборудование, которое позволяет не только поддерживать моторы, но и развивать свои собственные с 2022 года, с 2025 года силовые установки станут проще и дешевле.

Что касается сотрудничества с «Рено», «Мерседесом» или «Феррари», мы единогласно приняли решение, что такое партнёрство не будет соответствовать духу «Ред Булл», — приводит слова Марко Motorsport-Total.