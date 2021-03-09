«Это чушь». Хюлькенберг раскритиковал идею спринтерских гонок
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг поделился мыслями о планах руководства Формулы-1 внедрить в чемпионат спринтерские гонки. Опытный гонщик дал понять, что относится к подобной инициативе со скептицизмом.
«Это чушь. Звучит так, будто они искусственно хотят создать что-то захватывающее. Команды и производители вкладывают большие деньги в этот спорт, в него вовлечены тысячи человек, и вдруг появляется что-то вроде такой идеи. Это не подходит Формуле-1.
Как мы знаем, воскресная гонка значит гораздо больше, чем какая-то спринтерская в субботу. Должна быть главная гонка с единственным победителем», — приводит слова немецкого пилота GPblog.
Напомним, в 2021 году Нико, вероятнее всего, станет резервистом и в «Мерседесе», и в «Астон Мартин».
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