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Норрис намекнул, что Хэмилтон может покинуть Формулу-1 после 2021 года

Норрис намекнул, что Хэмилтон может покинуть Формулу-1 после 2021 года
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в скором времени может завершить карьеру.

«Хэмилтон – тот парень, который любит делать многое и за пределами Формулы-1, и нужно понимать, что у нас есть только одна жизнь. Если вы завоевали титул восемь раз, вы должны быть очень довольны, если стали чемпионом только один раз, это тоже должно доставлять невероятную радость.

Мне кажется, он знает, чего хочет. Он также хочет уйти и получить удовольствие от жизни за пределами Формулы-1, чтобы Ф-1 не забирала всю его жизнь. Скорее всего, он выиграет восьмой титул в 2021 году, а дальше время покажет», — приводит слова британца Racingnews365.

Напомним, в истории Формулы-1 ещё никому не удавалось завоевать титул восемь раз. Хэмилтон в 2021 году может стать первым пилотом, которому покорится подобное достижение.

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