В «Альфа Таури» показали запись круга Цуноды в Имоле с камеры на его шлеме

Пресс-служба «Альфа Таури» на канале команды в YouTube опубликовала видео круга Юки Цуноды на автодроме в Имоле. Запись велась с камеры гоу-про, которая была установлена на шлеме японского спортсмена. Напомним, что Цунода прошёл в Имоле частные тесты, отработав на болиде команды образца 2018 года.

Соответствующее видео доступно на канале команды «Альфа Таури» в YouTube.

Сезон-2021 станет дебютным для Юки Цуноды в Формуле-1. Минувший год он провёл в Формуле-2, где финишировал третьим в общем зачёте. В «Альфа Таури» Юки заменил российского пилота Даниила Квята, который потерял место боевого гонщика в Формуле-1 на 2021 год. После Квят подписал контракт с «Альпин». Во французской команде он получил роль резервиста.