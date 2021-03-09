Новые владельцы «Уильямса» вложили в команду $ 140 млн

Новые владельцы «Уильямс» в лице Dorilton Capital, получившие контроль над Гроувом в ходе минувшего сезона, вложили в команду уже $ 140 млн. Уже в сентябре минувшего года вложения составляли $ 60 млн, сейчас они выросли до $ 140 млн.
Первые средства, полученные от Dorilton Capital, были направлены на погашение задолженности перед Майклом Латифи. На данный момент «Уильямсу» остаётся покрыть заём перед крупным банком HSBC. После в команде сосредоточатся на развитии инфраструктуры и подготовки к 2022 году.
«Не ждите от нас, что мы скажем, куда и сколько будем инвестировать. Но могу подтвердить, что новые владельцы уже инвестировали в нас большую сумму и продолжают вкладываться. Это фантастика, и это больше, чем я ожидал. У нас есть большой потенциал для роста», — приводит слова руководителя команды Йоста Капито The Race.
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