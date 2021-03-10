Норрис: не хочу оправдывать возможное поражение от Риккардо его опытом

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о соперничестве с новым напарником по команде Даниэлем Риккардо. По словам британца, в случае поражения от австралийца по итогам сезона он не будет оправдывать неудачу нехваткой опытом по сравнению с Даниэлем.

«Я не хочу оправдывать возможное поражение от Риккардо его 11-летним опытом. Посмотрим, что будет. Полагаю, нас ждёт яростная битва. Я в предвкушении соперничества с напарником. У нас будет отличная борьба. В то же время, Даниэль тот парень, у которого могу учиться. Это никак не будет влиять на исход гонки или на то, как мы будем пилотировать. Мы оба каждый день учимся и прогрессируем», — приводит слова Норриса Planet F1.

Напомним, в минувшем сезоне напарником Норриса был Карлос Сайнс, который 2021 год проведёт в «Феррари».