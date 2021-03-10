Норрис: не хочу оправдывать возможное поражение от Риккардо его опытом

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о соперничестве с новым напарником по команде Даниэлем Риккардо. По словам британца, в случае поражения от австралийца по итогам сезона он не будет оправдывать неудачу нехваткой опытом по сравнению с Даниэлем.
«Я не хочу оправдывать возможное поражение от Риккардо его 11-летним опытом. Посмотрим, что будет. Полагаю, нас ждёт яростная битва. Я в предвкушении соперничества с напарником. У нас будет отличная борьба. В то же время, Даниэль тот парень, у которого могу учиться. Это никак не будет влиять на исход гонки или на то, как мы будем пилотировать. Мы оба каждый день учимся и прогрессируем», — приводит слова Норриса Planet F1.
Напомним, в минувшем сезоне напарником Норриса был Карлос Сайнс, который 2021 год проведёт в «Феррари».
- 10 марта 2021
-
00:58
- 9 марта 2021
-
23:47
-
22:18
-
20:52
-
19:32
-
18:59
-
17:51
-
15:28
-
14:41
-
13:20
-
13:10
-
12:02
-
11:39
-
10:13
-
09:24
- 8 марта 2021
-
23:59
-
23:45
-
23:34
-
20:49
-
20:02
-
18:13
-
17:42
-
16:49
-
15:06
-
13:41
-
13:15
-
12:11
-
11:20
-
10:08
-
09:47
-
00:31
- 7 марта 2021
-
23:59
-
22:55
-
21:30
-
19:52